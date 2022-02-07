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SURVIVOR All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayları belli oldu | İşte sürgün adasına giden isimler

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı... 7 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da eleme adayları kimler oldu? Sürgün adasına kimler gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 23:38
SURVIVOR All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayları belli oldu | İşte sürgün adasına giden isimler

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı... 7 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da eleme adayları kimler oldu? Sürgün adasına kimler gitti?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
Haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımından yapılan konsey sonucunda Gizem sürgün adasına giden isim oldu. Öte yandan performans birincisi Elif, Sercan'ın adını söyledi ve sürgün adasına giden kişiler belirlendi.

İŞTE ELEME ADAYLARI
Survivor'da Aycan'ın yarışmayı bırakmasının ardından geçtiğimiz hafta eleme olmadı. Eleme olmayan haftada aday olan kişiler yeniden bu hafta aday oldu.

Survivor'da haftanın eleme adayları Furkan, Bora, Sercan, Gizem, Mert, Evrim, Barış ve Birsen oldu. Bu isimlerden en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

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