📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 19. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 6 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek. Yargı 19. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 19. bölümü...

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YARGI 19. BÖLÜM KONUSU

Birlikteyken her sorunun üstesinden kolayca gelebilen Ceylin ve Ilgaz hiç ummadıkları bir problem ile karşı karşıyadır. Onlara güç veren bu yoldaşlık, istemeden de olsa başlarına başka belalar açacak gibidir.

Adalet anlayışı tartışılmaz olan Pars Savcı'yı zor günler ve geceler beklemektedir. Doğru bildiği gerçekler ile ortaya atılı beyanların karışıklığı, onu hem kendisi hem de adalet anlayışı arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Hem Lâçin'in ihanetiyle hem de oğlunun davasıyla cebelleşen Yekta Tilmen'i ise, her iki meselede de elini güçlendirecek yeni deliller beklemektedir.

Ceylin'i aklamak için elinden geleni ardına koymayan Ilgaz, bir yandan da kendisini karalayan bir oluşumun içine düşmüştür. Bir hukuk savaşı olarak başlayan "aklanma" süreci, cepheleri de iyiden iyiye belli ederek gerçek bir savaşa dönüşmek üzeredir. Ilgaz ve Ceylin etraflarına sızdırmadan her şeyi usulünce halletmeye alışık olsalar da atılan çamur etrafı kaplayacak kadar kirletecek gibidir.

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Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.

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👉YARGI 19. BÖLÜM İZLE