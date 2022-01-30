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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor kim elendi? Survivor 2. eleme adayı belli oldu

Survivor 2022 All Star yarışmasında üçüncü hafta büyük bir heyecanla başladı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, Survivor'da dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Güç ve denge mücadelesinin yaşandığı dokunulmazlık oyunu sonrası bir isim ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bu haftanın Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 00:47
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor kim elendi? Survivor 2. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star'da 20 Ocak Pazar akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Dokunulmazlığı kazanmak için yaşanan kıran kırana mücadele sonrası, Gönüllüler ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bir kişi ikinci eleme adayı olarak seçildi. Haftanın ilk eleme adayı ise Barış olarak belirlenmişti. İşte, Survivor'da ikinci eleme adayı olan isim...



SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımdan birinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden kişi Barış olmuştu.

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Totem düşürme oyununda ilk oyunu ünlüler takımının kadın yarışmacıları kazanırken, ikinci oyunu da gönüllüler takımının erkekleri kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Best of'a kalan dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu.

Gönüllüler takımı böylelikle bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kazanmış oldu.



HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Konseyde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.

Ünlülerde performansa dayalı dokunulmazlık Batuhan ve Nagehan'ın oldu. Gönüllülerde performans birincileri Ogeday ve Seda şeklinde açıklandı.

Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Birsen Bekgöz oldu ve eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.

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