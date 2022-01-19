📺 Sadakatsiz 46. bölüm İZLE - Sadakatsiz yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Her çarşamba Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisi, yılbaşı sonrası verilen ara nedeniyle yayınlanmamıştı. Sadakatsiz 46. bölüm 19 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı.

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SADAKATSİZ 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez.



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Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.



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