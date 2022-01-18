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💥Survivor dördüncü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor son eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan başladı. Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ederken, Ünlüler ve Gönüllüler takımı 18 Ocak Salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık yarışına çıktı. Peki, Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gönderildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 00:42
💥Survivor dördüncü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor son eleme adayı kim oldu? 18 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti?

Merakla beklenen Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın yeni kuralında hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenen dört eleme adayı, eleme gününe kadar sürgün adasında kalacak. İlk iki oyunu kaybeden Ünlüler, Birsen ve Sercan'ı; üçüncü oyunu kaybeden Gönüllüler ise Gizem'i sürgün adasına göndermişti. Peki, Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da ilk iki dokunulmazlık oyununu Gönüllüler, üçüncü oyunu ise Ünlüler kazanmıştı. Survivor'da dördüncü dokulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da Birsen, Sercan ve Gizem'in ardından eleme adayı olan ve sürgün adasına giden dördüncü isim Gönüllüler takımından Hikmet oldu.

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