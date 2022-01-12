Haberler Magazin 📺Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 78. yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman neden yok? ATV YAYIN AKIŞI

📺Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 78. yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman neden yok? ATV YAYIN AKIŞI

Kuruluş Osman 78. yeni bölümü bu hafta yayın akışında göremeyen dizinin sıkı takipçileri internetten "Kuruluş Osman neden yok?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi her hafta çarşamba akşamları atv ekranlarından yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisinin 78. yeni bölüm tarihini merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 12 Ocak atv yayın akışı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 20:12 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 20:34
📺Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 78. yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman neden yok? ATV YAYIN AKIŞI

Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da ekran başına kurulup Kuruluş Osman'ı izlemek isteyenler, yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Kuruluş Osman bu akşam var mı?" ve "Kuruluş Osman neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her çarşamba atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, yılbaşı sonrası verilen ara nedeniyle bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Atv'de Kuruluş Osman dizisi yerine Çakallarla Dans 4 filmi yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin 78. yeni bölümünün 19 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

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12 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Çakallarla Dans 4
22.20 Aramızdaki Sözler
00.25 Çakallarla Dans 4 (T)
02.30 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane (T)
04.45 Bir Zamanlar Çukurova (T)

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