📺Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 78. yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman neden yok? ATV YAYIN AKIŞI

Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da ekran başına kurulup Kuruluş Osman'ı izlemek isteyenler, yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Kuruluş Osman bu akşam var mı?" ve "Kuruluş Osman neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her çarşamba atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, yılbaşı sonrası verilen ara nedeniyle bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Atv'de Kuruluş Osman dizisi yerine Çakallarla Dans 4 filmi yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin 78. yeni bölümünün 19 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

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12 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 4

22.20 Aramızdaki Sözler

00.25 Çakallarla Dans 4 (T)

02.30 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane (T)

04.45 Bir Zamanlar Çukurova (T)

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👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE