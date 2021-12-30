Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 119. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 30 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 119. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:41
Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri 119. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitlenecek. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, Bir Zamanlar Çukurova 119. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

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ZÜLEYHA, ŞERMİN VE BETÜL'Ü KONAKTA BARINDIRMIYOR

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

HAKAN, CEZAEVİNDE MAHMUT'LA YÜZLEŞİYOR

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

ZÜLEYHA, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN İZİNDE

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

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Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan
Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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