💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme adaylarıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 15 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Eren, Sergen, Tahsin ve Dilara'nın yer aldığı kırmızı takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Araz olmuştu. Çarşamba günü yayınlanan bölümde ise dokunulmazlığı kazanan isim Hasan oldu.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 14 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Mert olmuştu. Çarşamba günü yayınlanan bölümde ise eleme adayı Araz oldu.