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💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? ki

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef, 14 Aralık Salı günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. 14 Aralık Salı günü yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takımın kaptanları ve yarışmacıları belirlenirken, 14 Aralık'ta yayınlanan bölümde takımlar ilk oyununa çıktı. Burcu'nun kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Eren'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef ilk eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 14 Aralık Salı günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 01:14
💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? ki

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme adaylarıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 14 Aralık Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Eren, Sergen, Tahsin ve Dilara'nın yer aldığı kırmızı takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Araz oldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 14 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Mert oldu.

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