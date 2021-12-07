Haberler Magazin Destan SON BÖLÜM İZLE | Destan 3. bölüm izle - atv canlı izle Destan izle (DESTAN TEK PARÇA FULL İZLE)

Destan SON BÖLÜM İZLE | Destan 3. bölüm izle - atv canlı izle Destan izle (DESTAN TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Destan dizisi, 3. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Destan 2. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Destan 3. bölüm full izle, atv izle, Destan yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Destan dizisinin 3. bölüm fragmanı, özeti ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 09:20
Destan SON BÖLÜM İZLE | Destan 3. bölüm izle - atv canlı izle Destan izle (DESTAN TEK PARÇA FULL İZLE)

Destan 3. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Ebru Şahin'ın yer aldığı Destan dizisininin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Peki yeni bölümde neler oldu?

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DESTAN 3. BÖLÜM FRAGMANI:

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BATUGA VE AKKIZ'IN KADERİ BİRLİKTE ÇİZİLİYOR

Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler. Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler. O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir. Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?

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👉DESTAN SON BÖLÜM İZLE

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👉DESTAN SON BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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