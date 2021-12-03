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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık masterchef eleme adayları kim?

MasterChef 2021 Türkiye'de 2 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Beşinci haftanın son dokunulmazlık oyunu ile birlikte haftanın eleme adayları belirlendi. Alanya'da kozlarını paylaşan Mavi takım ve Kırmızı takım, konuklar için yöresel yemekler yaptı. Yemeklerin tadımı sonrasında verilen oylar ile 3. dokunulmazlık oyununu kazanan haftanın eleme adayları açıklandı. Peki masterchef'te elemeye kimler kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı? Cevabı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 07:47
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık masterchef eleme adayları kim?

MasterChef Türkiye'de 2 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef'te Alanya'da oynanan son takım oyununda yöresel yemekler, özel konuklar için yapıdı. Konukların vereceği oylar ile dokunulmazlığı kazanan isim ve kazanan takıma göre son eleme adayı belirlendi. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?



MASTERCHEF'TE 3. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZNANDI?

MasterChef'te bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler, oyun öncesinde yapılacak yemekleri açıkladı. Alanya'nın yöresel yemeklerinden olan günün menüsü şöyleydi:

1- Gülüklü çorbası
2- Balık mançuru
3- Bakla pilavı
4- Kuru patlıcan taratoru
5- Öksüz helvası

Bu yemeklerin yapılması için bir saat süre verildi. Yarışmacılar, yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Süre sonunda hazırlanan yemekler konuklara ikram edildi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım oldu. Siyah önlükleri giyip mutfağa bir kez daha giren Kırmızı takım yarışmacıları, gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kritik tadımı sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara oldu.

Kazanan Dilara, beşinci eleme adayı olarak Görkem'i söyledi. Sonrasında konseyde oylama sonucunda haftanın altıncı eleme adayı Safanur olarak belirlendi.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te bu haftanın eleme adayları şu isimler oldu:

1- Tahsin
2- Burcu
3- Araz
4- Hasan
5- Görkem
6- Safanur

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