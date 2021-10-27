İsmail Balaban ile İlayda Şeker el ele! Aşkları doğrulandı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban, yeni aşkıyla sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor adlı yarışma programını şampiyon tamamlayan İsmail Balaban, program esnasında annesiyle yaptığı telefon görüşmesi sonrası nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılmıştı.

Programdan sonra, kırmızı takımdan arkadaşı İlayda Şeker'le birlikte olduğu konuşulan başpehlivan Balaban hakkındaki bu söylentiler ortaya çıkan video ile doğrulandı. İkilinin, bir araç içerisinde el ele oldukları görüntüler aşklarını da teyit etmiş oldu.