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İsmail Balaban ile İlayda Şeker el ele! Aşkları doğrulandı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluklar yaşayan ve başpehlivan unvanının sahibi İsmail Balaban, geçtiğimiz yıl yayınlanan Survivor adlı yarışma programında aynı takımda olduğu İlayda Şeker ile aşkını ilan etti. İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyordu.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:09 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:10
İsmail Balaban ile İlayda Şeker el ele! Aşkları doğrulandı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban, yeni aşkıyla sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor adlı yarışma programını şampiyon tamamlayan İsmail Balaban, program esnasında annesiyle yaptığı telefon görüşmesi sonrası nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılmıştı.

Programdan sonra, kırmızı takımdan arkadaşı İlayda Şeker'le birlikte olduğu konuşulan başpehlivan Balaban hakkındaki bu söylentiler ortaya çıkan video ile doğrulandı. İkilinin, bir araç içerisinde el ele oldukları görüntüler aşklarını da teyit etmiş oldu.

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