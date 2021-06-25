Şampiyon İsmail Balaban kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? Yaşamı ve başarıları... | Survivor 2021

Survivor yarışma programının sevilen simalarından İsmail Balaban finale yükselmişti. Yapılan final oylaması sonrası Yiğit Poyraz'ı geçen İsmail Balaban, yarışmayı şampiyon tamamladı. Bu sonucun ardından İsmail Balaban'ın yaşı, hayatı ve kariyeri programı izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar..

BAŞPEHLİVAN İSMAİL BALABAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir.

Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği