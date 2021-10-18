Masterchef kim gitti? 17 Ekim 2021 Masterchef kim elendi? Masterchef elenen isim...

MasterChef 2021 son bölümde, ana kadroda yer alan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik eleme gecesinde kıran kırana mücadele verdi. Geçtiğimiz hafta boyunca dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan arasından birisi bu haftanın yarışmaya veda eden ismi oldu. Yaratıcılık oyununda geçer oy alan Eren, Pelin, Burcu ve Ateş son 3'e kalmaktan kurtuldu. Son 3 isim Mert, Rabia ve Milhan ise bir oyun daha oynadı.



MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

17 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarına gelen 2021 MasterChef Türkiye yarışmasının kritik eleme gecesinde potada yer alan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan eleme gecesinden başarıyla çıkmak ve elenen isim olmamak için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin istediği ürünü en başarılı şekilde yapmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi.

Kritik eleme gecesinde, potadan kurtulmak ve yarışmaya 1 hafta daha devam etmeyi kesinleştirmek isteyenler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ilk eleme oyunuyla başladı. Potadaki 7 yarışmacı 9. Haftada yarışmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde gerçekleşen kritik eleme gecesinde ana kadroda yer alan yarışmacılardan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan arasından en başarılı ürünleri çıkaran isimler Eren, Pelin, Burcu ve Ateş potadan çıkmayı başararak elenmekten kurtulmuş oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda başarılı olamayan Rabia, Mert ve Milhan, 2. eleme oyununda kozlarını paylaştı. Şefler tarafından tadımı yapılan ürünlerde en başarısı tabağın Milhan'a ait olduğu açıklandı ve bu hafta elenen isim Milhan oldu.



İŞTE MİLHAN'IN AÇIKLAMALARI:

Birinci çıkarım diye umuyordum. Elendim artık, benim buraya gelme amacım rahmetli annem için. Savaştım sonuna kadar bütün başarılarım onun içindi. Daha da gururlandırmaya devam ediyorum annemi. Gerçekten ayrılık çok zor oluyormuş MasterChef'te. Benim için erken bir ayrılık oldu. Gerçekten çok zor, kelimeler ifade etmiyor hiçbir şeyi. İyi ki tanımışım arkadaşlarımı, şeflerimi.

MİLHAN İÇİN AĞLADILAR

Elenen isim Milhan şeflerin yanından ayrıldıktan sonra arkadaşlarının olduğu odaya döndü. Odada Eren ile uzun uzun sarılan Milhan için Araz ve Dilara gözyaşlarına hakim olamadı.





MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul'da hayatına devam eden Erdem, İstanbul'da Lübnan mutfağında çalışıyor.

Hem ulusal hem de uluslararası birçok yarışmaya katılan Milhan Erdem, katıldığı tüm bu yarışmalarda dereceler elde etti.

Antalya EXPO'daki yarışmaya katılmaya karar veren Erdem, tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra katıldığı yarışmada 'Yılın Altın Genç Şefi' ödülüne layık görüldü.

Genç yaşında Antalya, Marmaris ve Almanya'da stajlarını tamamladı.

Davetli aşçı olarak gittiği Kırgızistan'da halka, Türk mutfağının eşsiz yemeklerini tanıtma fırsatı buldu.

Kırgızistan'da Türk yemeklerini tanıttıktan sonra ülkesine döndü ve Nişantaşı'ndaki Lübnan mutfağında hünerlerini sergilemeye devam etti.

Burada yaklaşık 1 sene çalışan Erdem, son olarak MasterChef programına başvurdu ve ana kadroya kadar gelmeyi başardı. Milhan Erdem'in MasterChef macerası ise 17 Ekim 2021'de sona erdi.