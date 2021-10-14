Demet Özdemir güzellik sırrını açıkladı! Yüz yogası... | Magazin haberleri

Son dönemlerin popüler oyuncularından biri olan Demet Özdemir, güzelliği ile dikkat çekiyor. Demet Özdemir güzellik sırrını açıkladı. Ünlü oyuncunun uyguladığı yöntem sosyal medyada da çok konuşuldu.

"YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

Oyuncu "Sporun yanı sıra yüz yogası yapıyorum. Çok faydasını görüyorum" dedi.Yüz yogası, uygulanan hareketlerle cilt altında kan dolaşım hızını artırıyor ve yüzün dinç kalmasını sağlıyor. Demet Özdemir geçen günlerde paylaştığı turuncu elbiseli pozuyla çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

