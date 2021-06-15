Son dakika magazin haberleri: Burcu Esmersoy'un paylaşımlarına beğeni yağmuru! Güzellik sırrı ortaya çıktı...

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, Instagram'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, güzel fiziğinin sırrını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. Güzel sunucu formunu düzenli spora borçlu olduğunu her seferinde dile getiriyor.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy, 1990'lı yılların sonundan beri Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri. 1997'de katıldığı güzellik yarışmasında aldığı dereceyle tanınmaya başlayan ünlü isim, sonrasında on parmağında on marifet birine dönüştü. Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren Burcu Esmersoy, bu konuda ABD'de de eğitim aldıktan sonra televizyon kanallarında yapımcılık ve sunuculuk yapmaya başladı. Asıl ününü ise spor programları ve muhabirlik deneyimiyle kazandı. Ama orada da çok kalmadı. Kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin ardından bu kez çok izlenen televizyon programlarının sunuculuğuna geçti.