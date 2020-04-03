Aslıhan Doğan Turan'ın 10 çantası 1 milyon TL değerinde! "Ayakkabıda Arda Turan'ı geçemem"
Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından biri olarak görülen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bir Youtube programında gardırobunu tanıttı. Aslıhan Doğan Turan'ın 10 çantasının değeri dudak uçuklattı. Aslıhan Doğan Turan, fazla kıyafetlerini ihtiyacı olanlara verdiğini söyledi.
Galatasaray, Barcelona ve Medipol Başakşehir'de forma giymiş futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bir Youtube programında röportaj verdi ve dolabını tanıttı. Programın en dikkan çeken kısımlarından biri Aslıhan Doğan Turan'ın 10 adet çantası ve çantaların değeri oldu. Aslıhan Doğan Turan, 10 adet çantaya 1 milyon TL para vermiş. Çantaların yanı sıra 500 bin TL'lik stiletto ve spor ayakkabıları, küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti.
ASLIHAN DOĞAN TURAN'IN ÇANTA MERAKI GÜNDEM OLDU
Çanta konusunda açıklama yapan Aslıhan Doğan Turan, "Küçük bir Hermes Birkin çantanın peşine düşmüştüm. Bu arada diğerlerini de beğenip aldım, bir anda 10 tane oldu." ifadelerini kullandı. Kıyafet ve çantalarını kardeşinin boyadığını söyleyen Aslıhan Doğan Turan, "Kardeşimin boyadığı vintage kıyafet ve çantalarım favorim." ifadelerine yer verdi.
SIĞMAYAN KIYAFETLERİ NE YAPIYOR?
Gardırobuna sığmayan kıyafetler olduğunu belirten Doğan," Kıyafet odama sığmayan değerli parçaların bir kısmı annemde, diğerleri ise bavullarda." dedi.
"SİYAHI BIRAKIP RENKLİ GİYİNMEYE BAŞLADIM"
Hamilelik sürecinin tarzını etkilediğini belirten Aslıhan Doğan Turan, "İkinci oğlumuza 6 aylık hamileyim. Bir anda siyahları bırakıp daha renkli giyinmeye başladım. Gardırobumda hiç giymediğim elbiseler var. Yeni aldığım pembe mini elbisemi de doğumdan sonra giyeceğim." ifadelerini kullandı.
ASLIHAN DOĞAN TURAN: "FAZLA KIYAFETLERİ İHTİYACI OLANLARA YOLLUYORUM"
Gardırobunda fazladan kıyafetler olduğunu belirten Aslıhan Doğan Turan, "Fazla kıyafetleri ihtiyacı olanlara yolluyorum." ifadelerini kullandı.
ASLIHAN DOĞAN TURAN: "ARDA İLE YARIŞAMAM"
Arda Turan'ın kendisinden daha fazla ayakkabı merakı olduğunu belirten Aslıhan Doğan Turan, "Ayakkabı konusunda Arda ile yarışamam. Onun giyinme odası benden büyük. Eve sığamıyor. Özel dizayn edilmiş aksesuar dolabı var." ifadelerini kullandı.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 13:12
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Aslıhan Doğan Turan'ın 10 çantası 1 milyon TL değerinde! "Ayakkabıda Arda Turan'ı geçemem" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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