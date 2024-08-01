Haberler Konyaspor

Konyaspor Melih Bostan'ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, genç oyuncu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 17:59 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 18:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor Melih Bostan'ı kadrosuna kattı!

Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, bu çerçevede hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Melih Bostan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Melih, takımımızda 91 numaralı formayı terletecek" denildi.

İmza töreninden sonra konuşan Melih Bostan, "Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Güzel bir aile ortamı olduğunu hissedebiliyorum. Pazartesi günü takımımızla ilk antrenmana çıkacağım. Heyecanlıyım. İnşallah hem kendim hem de kulübümüz adına çok güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise, "Melih, genç ve yetenekli bir futbolcu. Konyaspor'umuzda başarılı olacağına inanıyorum. Transfer noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle sağ bek mevkiisi için şu günlerde çaba harcıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu transferi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe: "Futbol Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Melih Bostan, geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak şartı ile Konyaspor'a transfer olmuştur."

Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
G.Saray'dan orta sahaya 2 takviye birden!
DİĞER
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası göz kamaştırdı! "Evin güzelliği şaka mı?" Amine Gülşe'nin pozları gölgede kaldı...
Ankara'da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu?
Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek!
Modric'ten Arda'ya flaş uyarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'da! F.Bahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'da! 17:59
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı 17:17
Manisa FK'da Ramirez ve Osuji imzayı attı Manisa FK'da Ramirez ve Osuji imzayı attı 16:15
Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek! Mourinho'yu düşündüren flaş gerçek! 16:12
Modric'ten Arda'ya flaş uyarı! Modric'ten Arda'ya flaş uyarı! 15:55
Beşiktaş Süper Kupa maçına hazırlanıyor Beşiktaş Süper Kupa maçına hazırlanıyor 15:11
Daha Eski
F.Bahçe'de Lille mesaisi başladı! F.Bahçe'de Lille mesaisi başladı! 15:01
Trabzonspor - Ruzomberok maçı ayrıntıları! Trabzonspor - Ruzomberok maçı ayrıntıları! 14:45
Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi! Özbek'ten taraftarlara transfer müjdesi! 14:42
Cimbom'a Hırvat maestro! Cimbom'a Hırvat maestro! 13:20
Trabzonspor - Ruzomberok maçı detayları! Trabzonspor - Ruzomberok maçı detayları! 13:17
Süper Kupa'nın hakemi belli oldu! Süper Kupa'nın hakemi belli oldu! 12:26