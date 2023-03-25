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Sindirme politikası

Konyaspor, PFDK’nin 612 bin 500 TL para cezasına tepki gösterdi. “Anadolu kulüplerini sindirme politikasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” denildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Sindirme politikası

Lider Galatasaray'ı yenerek önemli bir galibiyete imza atan Konyaspor, PFDK'den verilen cezaya büyük bir tepki gösterdi. Anadolu Kartalı, verilen 612 bin 500 lira para cezasının şaşkınlıkla karşılandığını vurguladı. Açıklama özetle şöyle: "Üst seviyede saha ve seyirci olayının yaşanmadığı maçın ardından kesilen cezalara anlam veremiyoruz. Kesilen bu cezalar yoluyla Anadolu kulüplerine yönelik sindirme politikasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kulüp olarak kesinlikle kabul etmediğimiz cezalara karşı ivedilikle harekete geçtiğimizi büyük Konyaspor taraftarının bilmesini isteriz. Haklı gerekçelerimizle 24 Mart Cuma günü Tahkim Kuruluna gerekli savunmamızı sunacağız. Konyaspor'umuzun üstün menfaatleri doğrultusunda, haklı mücadelemizi her platformda sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

KONYASPOR'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Galatasaray galibiyeti sonrasında 4 gün izin verilen Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda devam eden antrenmanlarda futbolcuların oldukça neşeli ve hırslı olması yüzleri güldürdü.

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