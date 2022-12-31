“Konyaspor hep ilk 5 içerisinde yer almalı”

arabam.com Konyaspor'un 24 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen genel kurul toplantısında, mevcut başkan Fatih Özgökçen, kongrede yaptığı konuşmasında kulübün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. 608 delegenin katıldığı genel kurul toplantısında Özgökçen, yeniden başkanlığa seçildi. Kulüp tarihinin en kalabalık genel kurullarından birini geride bırakan Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen, delegelere yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:"Bugünden sonra hedeflediğimiz yeni dönemde birtakım yenilikler de beraberinde gelecek. Özellikle altını çizerek ifade etmek gerekir ki, bundan böyle Yüksek Divan Kurulumuz belli aralıklarla toplanacak. Kulübümüze dair önemli konuların istişare edileceği bu Yüksek Divan Kurulu Toplantımızın başkanlığını, kulübümüz için emek harcayan eski başkanlarımızdan biri yönetecek. Bu toplantılarımızda kulübümüzün geleceğine dair herkes fikirlerini beyan edecek. Bu Yüksek Divan Kurulu toplantılarımızı kulübümüzün selameti açısından önemli görüyorum. Ben ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım, oluşabilecek her türlü sıkıntıları bertaraf edilmesinde istişarenin Önemli Olduğu kanaatindeyiz. Konyaspor'a emek vermiş, bir önceki dönemlerde başkanlık yapan büyüklerimizden yıllık aidat ücreti alınmayacak ve sürekli delege olarak kalacaklar. Bu yeni yasa ile birlikte, taraftarlarımız da gerekli şartları taşıdığı takdirde kongre üyesi olabilecekler."



"KONYASPOR, HEP İLK 5 İÇERİSİNDE YER ALMALI"

Özgökçen, görevi devraldıklarında dört temel hedef belirlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Konyaspor, 3-4 sene içerisinde hep ilk 10 takım içerisinde yer alacak. Basamakları yavaş yavaş çıkma hedefimiz var. Bu basamakları yavaş yavaş çıkarken, mali yapınızı da iyi bir şekilde yürütmeniz gerekiyor. Sürdürülebilir mali yapının oluşturulması, spor kulüplerinin olmazsa olmazı. Konyaspor'un, ulusal ve uluslararası marka değerini yükseltmekti. Takım, ilk 10 içerisinde yer aldıktan sonraki hedefi ise hep ilk 5 içerisinde yer alabilmekti. Konyaspor, bundan sonra hep ilk 5 içerisinde yer almalı. Elbette Konyaspor sadece bir futbol kulübünden ibaret değildir. Konya şehrinde basketbol kültürünün önemli bir yeri var. Süper Lig'de mücadele eden 4 kulübün basketbol takımı var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor. İnşallah basketbolda da futbolda yaptıklarımızı yapabilmenin arzusu içerisindeyiz."



"KONYASPOR'UN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNDUK"

Geçen yıl göreve geldikleri andan itibaren, sportif başarıya önem verdiklerini belirten Başkan Özgökçen, "Konyaspor hem futbol hem de basketbol takımıyla geçen sezon oldukça ses getirdi. 2021-2022 sezonunda, Konyaspor tarihindeki en yüksek puanı topladık. Sportif başarı sadece sahada oynanan oyun ve aldığınız skorlarla mümkün olmuyor. Konyaspor'un tüm haklarını her yerde sonuna kadar savunduk" diye konuştu.



"YILDIZ OYUNCU DEĞİL, YILDIZLAŞACAK OYUNCUNUN YANINDAYIZ"

Özgökçen, Konyaspor'un bir gün mutlaka şampiyon olacağını da sözlerine akladı. Transferde harcanan büyük mali ölçekli transferlere de değinen Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yıldız oyuncu transferinin hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını, 'Yıldız oyuncu değil, yıldızlaşacak oyuncuları transfer etmeye çalıştıklarını' dile getirdi. Konyaspor Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporları hakkında delegelere bilgilendirme yapıldı. Nisan 2022'de kanunlaşan Yeni Spor Yasası çerçevesinde yapılan kulüp tüzük değişikliği de delegelerin oylarıyla kabul edildi.