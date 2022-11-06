Trabzonspor Konyaspor maçı öncesi Muhammet Demir şoku!

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Günün kapanış maçında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Bordo mavililerde hedef kazanarak üst sıralardan kopmamak. Konuk Konyaspor ise zorlu Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

KADRODAN ÇIKARTILDI!



Kritik mücadele öncesinde Konyaspor'da bir sakatlık şoku yaşandı. Konyaspor'un golcüsü Muhammet Demir sakatlandı. İç Anadolu ekibinden yapılan açıklamada sağ arka uyluk adalesinde ağrı hisseden tecrübeli forvetin maç kadrosundan çıkarıtıldığı ifade edildi.