Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 Haziran Salı

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 Haziran Salı

Survivor All Star 2024,4 Haziran Salı günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 4 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 4 Haziran Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:20
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 Haziran Salı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 4 Haziran Salı günü bireysek dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 4 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 4 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 4 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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