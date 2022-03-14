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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Konyaspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak İttifak Holding Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 10:26
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Konyaspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan çalışma ile başladı. Futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çalışmayı 5'e 5 topla oyun ile sürdürdü. İdman, koşu çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu geçiren Ahmed Hassan ve Paul Jose M'Poku ise takımdan ayrı olarak çalışırken, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular da yenileme çalışması yaptı.

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