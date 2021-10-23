Konyaspor-Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Ligin orta sıralarında yer alan ekip de kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan
Kayserispor: Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranovic
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Kayserispor maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.