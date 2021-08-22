Konyaspor-Başakşehir maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında AKonyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte Konyaspor-Başakşehir maçına dair detaylar...

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Başakşehir maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlancak.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Amir, Soner, Bytyqi, M'Poku, Sokol, Endri

Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Ravil, Duarte, Caicara, Tolga Ciğerci, Youssuf Ndayishimiye, Zulj, Deniz Türüç, Aleksic, Gulbrandsen