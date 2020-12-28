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Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

'in 15. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:00
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

'in 15'inci haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktöre İsmail Kartal, geçen hafta alınan galibiyet nedeniyle maça iyi ve moralli başladıklarını ifade ederek, ''İlk 15 dadikada gol oldu. İki tane yüzde yüz pozisyonu kaçırdık. Kazanan taraf olabilirdik. Rizespor'un da pozisyonları vardı. İkinci yarı oyunu dengelemeye çalıştık. Ama sonuçta duran toptan dönen kontro ile beklemediğimiz gol yedik. Bu kadar sakat ve hasta oyuncular nedeniyle, aynı oyuncular üzerine yük biniyor. Yük dağıtılamıyor. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' diye konuştu.

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