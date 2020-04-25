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25 Nisan 2020, Cumartesi
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yönetimi indirim peşinde

Konya yönetimi indirim peşinde

 corona virüsü sürecinde ekonomik olarak zorluklar yaşarken, henüz oyunculardan indirim talep etmemişti.

corona virüsü sürecinde ekonomik olarak zorluklar yaşarken, henüz oyunculardan indirim talep etmemişti. Kulüplerin ortak karar almasını bekleyen yeşil-beyazlı yönetimin, bu duruma göre harekete geçmesi bekleniyor. , geçtiğimiz günlerde fedakarlığa hazır olduklarını dile getirmişti.
  1. 25.4.2020
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