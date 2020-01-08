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08 Ocak 2020, Çarşamba
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İmza inanamadı

İmza attı inanamadı

’ya 1.5 yıllık imza atan Brezilyalı golcü Thuram, “Konya’dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Bu formanın hakkını vermek için çok çalışacağım” dedi.

Süper Lig'de ilk yarıda büyük bir gol problemi yaşayan , bu sorunu yeni transferi Rogerio Thuram'la çözmek istiyor. 'ın PAS Lamia takımından kiralanan 28 yaşındaki Brezilyalı golcüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, sambacı santrfora Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenledi.

16 MAÇTA 6 GOL ATTI

İmza töreninde konuşan Thuram, "Konya'dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım" dedi. Tecrübeli santrfor, sezonun ilk yarısında 16 maçta 6 gol, 1 asist yaptı.

KONYA'DAN İYİ PROVA: 2-1

İkinci yarıya Belek'te hazırlanan Konyaspor, ilk hazırlık maçında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Yeşilbeyazlı ekibin golleri Shengelia ve Daci'den gelirken; Altınordu'nun tek sayısını Ali kaydetti. Konya, yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak.

  1. 8.1.2020
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