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28 Haziran 2019, Cuma
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Konyaspor Alper Uludağ'ı transfer etti

ekiplerinden , geçen sezon 'nde forma giyen sol bek oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı...

Kulübün internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "'umuzun ikinci transferi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp başkan yardımcımız Osman Koçak katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ kulübümüzle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alper Uludağ, 25 numaralı formayı giyecek." denildi.

  1. 28.06.2019
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