VAR’cılar 16’da gelmiş
Fırat Aydınus'un Skrtel'e sadece sarı kart vermesi Konyaspor cephesini çıldırttı.
Fırat Aydınus'un Skrtel'e sadece sarı kart vermesi Konyaspor cephesini çıldırttı. Kulübün twitter hesabından pozisyonun fotoğrafı paylaşılarak "Karşılaşma 11'e 10 devam edecek!" yazıldı. Yeşil-beyazlı takımın futbolcusu Ömer Ali Şahiner de tepkisini sosyal medyada dile getirdi. Tecrübeli kanat oyuncusu VAR hakemlerini hedef alarak "VAR hakemleri 16. dakikada gelmiş" ifadesini kullandı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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