VAR’cılar 16’da gelmiş – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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VAR’cılar 16’da gelmiş

VAR’cılar 16’da gelmiş

'un Skrtel'e sadece vermesi cephesini çıldırttı.

'un Skrtel'e sadece vermesi cephesini çıldırttı. Kulübün twitter hesabından pozisyonun fotoğrafı paylaşılarak "Karşılaşma 11'e 10 devam edecek!" yazıldı. Yeşil-beyazlı takımın futbolcusu Ömer Ali Şahiner de tepkisini sosyal medyada dile getirdi. Tecrübeli kanat oyuncusu VAR hakemlerini hedef alarak "VAR hakemleri 16. dakikada gelmiş" ifadesini kullandı.

  1. 17.2.2019
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