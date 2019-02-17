VAR’cılar 16’da gelmiş

Fırat Aydınus'un Skrtel'e sadece sarı kart vermesi Konyaspor cephesini çıldırttı. Kulübün twitter hesabından pozisyonun fotoğrafı paylaşılarak "Karşılaşma 11'e 10 devam edecek!" yazıldı. Yeşil-beyazlı takımın futbolcusu Ömer Ali Şahiner de tepkisini sosyal medyada dile getirdi. Tecrübeli kanat oyuncusu VAR hakemlerini hedef alarak "VAR hakemleri 16. dakikada gelmiş" ifadesini kullandı.



