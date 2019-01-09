Atiker Konyaspor'un devre arası kampı
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kampta teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda iki grup halinde kuvvet ve "core" çalışması yaptı.
Daha sonra sahada koşu, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile devam eden antrenman, 5'e 3, 3'e 2 ve 2'ye 1 savunma-hücum organizasyon çalışması ile tamamlandı.
Atiker Konyaspor'un dün renklerine bağladığı defans oyuncusu Leonard Zuta ise bugün ilk defa takımla idmana çıktı.
Tedavilerine devam edilen Selim Ay, Uğur Demirok, Jens Jonsson, Moryke Fofana ve Fallou Diagne ise takımdan ayrı çalıştı.
- 9.1.2019 13:39
- Güncelleme: 9.1.2019 14:05
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Atiker Konyaspor'un devre arası kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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