Atiker Konyaspor kamptaki ilk hazırlık maçında galip

Konya ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada gol perdesini Volkan Fındıklı ile açan Atiker Konyaspor'a yanıt 44'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ile geldi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



İkinci yarıya Ömer Ali Şahiner'in golü ile başlayan Konya temsilcisi, 73'üncü dakikada Adis Jahovic'in ayağından bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı ve mücadeleyi 3-1'lik galibiyetle noktaladı.