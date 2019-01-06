Atiker Konyaspor kamptaki ilk hazırlık maçında galip
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 yendi.
Konya ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada gol perdesini Volkan Fındıklı ile açan Atiker Konyaspor'a yanıt 44'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ile geldi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya Ömer Ali Şahiner'in golü ile başlayan Konya temsilcisi, 73'üncü dakikada Adis Jahovic'in ayağından bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı ve mücadeleyi 3-1'lik galibiyetle noktaladı.
- 6.1.2019 18:51
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Toplam 7
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Atiker Konyaspor kamptaki ilk hazırlık maçında galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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