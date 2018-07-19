Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden saat 19.07'de yapılan açıklamada, "Yeniden Fenerbahçe" sloganı kullanılarak, şu ifadelere yer verildi:

"111 yıllık bir çınarız. Bayrağımızı daha da yukarı taşıyacağız. Tarihimizle, efsanelerimizle, çubuklumuzla, bu sevdayı hep birlike yaşatacağız. Sokakta yan yana, sahada kol kola, salonda omuz omuza... İlham veren bir spor kültürü oluşturacağız. Eski heyecanımızın peşinden yeni kanla yürüyoruz. Fenerbahçeli olmanın ne demek olduğunu herkese hatırlatıyoruz. #Yeniden."

Kulübün sosyal medya hesaplarından da "Yeniden birlik, Yeniden umut, Yeniden saygı, Yeniden centilmenlik, Yeniden heyecan, Yeniden hırs, Yeniden mabet, Yeniden cadde, Yeniden mutluluk, Yeniden efsane, Yeniden çubuklu." başlıklarıyla kulübün eski futbolcularının da olduğu fotoğraflar paylaşıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan "#Yeniden" hashtagine büyük ilgi gösterdi.



