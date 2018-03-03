‘Yeni bir başlangıç’ – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    ‘Yeni bir başlangıç’

    ‘Yeni bir başlangıç’
    ATEŞ hattında zor günler geçiren 'da yarınki kritik Y.Malatya maçı için adeta seferberlik ilan edildi. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Şimdi yeni bir başlangıç yapmak için önümüzde zorlu bir maç var. Oyuncularımızın üstün gayreti, taraftarımızın desteğiyle kritik maçtan alnımızın akıyla çıkacağımızdan şüphemiz yok. Malatya'yı yenip hepimiz için bambaşka bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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