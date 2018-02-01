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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    , Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan , Uğur Demirok ve katılmazken, Castilio ve Novak takımdan ayrı, yan sahada koşu yaptı.

    Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

    Çalımbay, antrenmanın son bölümünde defans ve orta saha futbolcularını şut çalışmasına tabi tuttu.

    Antrenman sonunda 26 yaşına giren Ahmet Kamil Çörekçi için sürpriz doğum günü pastası kesildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:52
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