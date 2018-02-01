Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Uğur Demirok ve Mustafa Akbaş katılmazken, Castilio ve Novak takımdan ayrı, yan sahada koşu yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Çalımbay, antrenmanın son bölümünde defans ve orta saha futbolcularını şut çalışmasına tabi tuttu.
Antrenman sonunda 26 yaşına giren Ahmet Kamil Çörekçi için sürpriz doğum günü pastası kesildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:52
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"Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim"
Toplam 2
Yorum
CELAL TOVBEEE UKRANYADA KI ACIKLAMASI ; KLUBUMU COK SEVIYORUM AMA DUSUNMEM GEREKEN BIR AILEM VAR GELECEKLERI ICIN BU TEKLIFI DEGERLENDIRDIM
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Fernando bir ay daha yok
Toplam 5
Yorum
suat karakaya Orta saha gitti şampiyonlukda gitti bu SELÇUK ile biz ancak 3.oluruz.
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Emrah Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!
Toplam 5
Yorum
Yasama Emrah karakterli bir oyuncu. Orta sahada faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Gönlümüz onunla. Kendisine başarılar diliyoruz.
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