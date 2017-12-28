Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor
Eskişehirspor forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'in Süper Ligden talipleri olduğu ve kırmızı-siyahlı kulübün de yıldız ismi göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a transfer olan ve 1,5 sezon bordo mavili formayı giyen Erkan Zengin, sürpriz bir kararla 2016-17 sezonu başında 1. Lig'e düşen eski takımı Eskişehirspor'a dönmüştü.
BeIN Sports'un haberine göre takımı Süper Lig'e çıkamayınca bu sezon başında transferin gözde isimlerinden haline gelen ancak siyah-kırmızılı takımdan ayrılmayan yıldız oyuncu için Süper Lig kulüpleri bir kez daha devreye girdi.
Atiker Konyaspor yakından ilgileniyor
Özellikle Atiker Konyaspor'un yakından ilgilendiği Erkan Zengin'in düzenli olarak forma giyeceği bir takımda yer alarak bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İsveç kadrosunda yer almak istediği öğrenildi.
İki kulüp daha devrede
Süper Lig'den Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'un da radarında olan başarılı oyuncunun transferine Eskişehirspor yönetiminin de kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar sebebiyle onay verebileceği belirtildi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:43
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
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