 Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'e dönüyor

    <a href="/index/erkan-zengin?id=a93679af-8cae-4c5b-aa76-1c03ce38292c" class="" rel="tag">Erkan Zengin</a> <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'e dönüyor

    Eskişehirspor forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu 'in Süper Ligden talipleri olduğu ve kırmızı-siyahlı kulübün de yıldız ismi göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

    Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a olan ve 1,5 sezon bordo mavili formayı giyen , sürpriz bir kararla 2016-17 sezonu başında 1. Lig'e düşen eski takımı Eskişehirspor'a dönmüştü.

    BeIN Sports'un haberine göre takımı 'e çıkamayınca bu sezon başında transferin gözde isimlerinden haline gelen ancak siyah-kırmızılı takımdan ayrılmayan yıldız oyuncu için kulüpleri bir kez daha devreye girdi.

    Atiker Konyaspor yakından ilgileniyor

    Özellikle 'un yakından ilgilendiği 'in düzenli olarak forma giyeceği bir takımda yer alarak bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İsveç kadrosunda yer almak istediği öğrenildi.

    İki kulüp daha devrede

    'den Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'un da radarında olan başarılı oyuncunun transferine Eskişehirspor yönetiminin de kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar sebebiyle onay verebileceği belirtildi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:43
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