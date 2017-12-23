 Konya’ya özel misafir – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Konya’ya özel misafir

    Konya’ya özel misafir
    İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen Filistinli down sendromlu Al-Taweel, A.Konya'nın özel misafiri olarak bugünkü F.Bahçe maçını izleyecek. Al-Taweel, psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirilmişti.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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