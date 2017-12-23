Konya’ya özel misafir

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen Filistinli down sendromlu Al-Taweel, A.Konya'nın özel misafiri olarak bugünkü F.Bahçe maçını izleyecek. Al-Taweel, psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirilmişti.