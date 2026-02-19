CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



UEFA Konferans Ligi play-off turunda KuPS Kuopio ile Lech Poznan karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj yakalamayı hedefleyen KuPS Kuopio, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kritik virajı geçmeyi amaçlayan Lech Poznan ise ikinci karşılaşma öncesi son 16 turu şansını arttırmak istiyor. Peki, KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 19:36


KuPS Kuopio-Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında KuPS ile Lech Poznan kritik bir eşleşmede karşı karşıya geliyor. İlk mücadelenin Finlandiya'da oynanacak olması, KuPS adına önemli bir fırsat anlamı taşıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde galip gelerek rövanş öncesi skor avantajını cebine koymayı hedefliyor. Lech Poznan ise zorlu deplasmandan güçlü bir sonuç çıkarıp ikinci maç öncesi son 16 yolunda elini güçlendirmek istiyor. Peki, KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KUPS KUOPIO-LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında oynanacak KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

KUPS KUOPIO-LECH POZNAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Tampere'de oynanacak KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

