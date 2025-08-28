Rapid Wien - Györi ETO maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rapid Wien - Györi ETO maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Rapid Wien'in deplasmanda Györi ETO'ya 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rapid Wien - Györi ETO maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rapid Wien - Györi ETO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Györi ETO maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Manfredas Lukjancukas'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.