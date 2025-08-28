CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında Rapid Wien ile Györi ETO kozlarını paylaşacak. Allianz Stadion'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rapid Wien - Györi ETO maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 10:19
Rapid Wien - Györi ETO maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Rapid Wien'in deplasmanda Györi ETO'ya 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rapid Wien - Györi ETO maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rapid Wien - Györi ETO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Györi ETO maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Manfredas Lukjancukas'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
