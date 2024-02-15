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Olympiakos - Ferecvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Ferecvaros karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Ferecvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:04 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:30
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Olympiakos - Ferecvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Olympiakos - Ferecvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Olympiakos ile Ferecvaros karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olympiakos - Ferecvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLYMPİAKOS - FERECVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Ferecvaros maçı 15 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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