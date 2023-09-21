Haberler Konferans Ligi Cenk Tosun: Mert Günok bizi maçta tuttu

Cenk Tosun: Mert Günok bizi maçta tuttu

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta golün sahibi Cenk Tosun, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 00:21
Cenk Tosun: Mert Günok bizi maçta tuttu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge deplasmanına konuk oldu. Rakibiyle 1-1 berabere kalarak Belçika'dan 1 puanla dönen siyah-beyazlılarda golün sahibi Cenk Tosun, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"BİZİ MAÇTA TUTAN MERT GÜNOK OLDU"

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli forvet, "Bütün takımın ayağına sağlık. Aboubakar da çok iyi bir şekilde bıraktı. En başta Mert Günok'un ayağına sağlık. Bizi maçta tutan o oldu. İyi savaştığımız bir maçtı. Böyle güçlü bir takım karşısında bir puanla İstanbul'a dönmek sevindirici. Kağıt üzerinde en güçlü rakibimiz. Bugün de iyi oynadılar. Daha net pozisyonları vardı. Ama 1 puanla ayrılmayı bildik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Maç maç devam etmek istiyoruz. Bizim için önemli bir kulvar. Gruptan çıkıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Konferans Ligi çok önem verdiğimiz bir kulvar." ifadelerini kullandı.

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