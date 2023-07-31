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Fenerbahçe Avrupa'da 256. maçına çıkıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak. (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:53
Fenerbahçe Avrupa'da 256. maçına çıkıyor

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 96. galibiyetine imza attı.

Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ZİMBRU KARŞISINDA ALDI

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynanan play-off turu maçlarında, Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

  • Organizasyon
  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • UEFA Kupası
  • 54
  • 18
  • 10
  • 26
  • 72
  • 91
  • UEFA Avrupa Ligi
  • 82
  • 42
  • 23
  • 17
  • 119
  • 80
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
  • 33
  • 9
  • 4
  • 20
  • 30
  • 70
  • UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
  • 34
  • 12
  • 11
  • 11
  • 48
  • 39
  • UEFA Şampiyonlar Ligi
  • 40
  • 11
  • 6
  • 23
  • 42
  • 70
  • Avrupa Kupa Galipleri Kupası
  • 9
  • 3
  • 1
  • 5
  • 11
  • 11
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 3
  • 1
  • 0
  • 2
  • 9
  • 6
  • TOPLAM
  • 255
  • 96
  • 55
  • 104
  • 331
  • 367
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