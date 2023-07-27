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Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi: Daha iyisini yapabilirdik

KF Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını söyleyerek, “Rakibimiz henüz ilk resmi maçına çıktı ama bunu değerlendiremedik” dedi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 00:58
Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi: Daha iyisini yapabilirdik

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olan KF Tirana, sahadan 3-1'lik skor ile mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan KF Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi, "Daha iyisini tabii ki yapabilirdik. Beşiktaş'a alan vermemeye çaba gösterdik. Maçın belli kısmında bunu başardığımızı düşünüyorum. Rakibimizin çok iyi bir ekip olduğunu biliyorduk ve ona göre önlem almaya çalıştık. Rakibimiz henüz ilk resmi maçına çıktı ve bunu avantaja çevirebilirdik ama bunu başaramadık. Oyun genelinde top Beşiktaş'ın ayağındaydı. Oyuncumuz Kaina'nın golü ile birlikte skor 2-1'e geldi ve umutlandık. En azından o şekilde maçı sonlandırmamız turun ikinci maçı için iyi olabilirdi. Fakat 3. golü kalemizde görmemiz umutlarımızı azalttı diyebilirim. Tabii ki sahamızda turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

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