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UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çeyrek final kura çekimi - canlı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçlarının tamamlamasının ardından Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 12:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 13:10
UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çeyrek final kura çekimi - canlı

UEFA Konferans Ligi finali'ne kısa süre kaldı. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final kura çekimleri gerçekleştirilecek. Anderlecht, AZ Alkmaar, Basel, Fiorentina, Gent, Lech Poznan, Nice, West Ham United çeyrek finalde yer alacak. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek Konferans Ligi kura çekiminde çeyrek final, yarı final eşleşmeleri duyurulacak. Bugün saat 16.00'da başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eşleşmeler belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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