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Fiorentina Sivasspor maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, İtalya'nın köklü ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri deplasmandaki zorlu maçtan en iyi skorla dönmeyi hedefliyor. Fiorentina - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 23:10
Fiorentina Sivasspor maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor.

Turnuvada temsilcimiz Sivasspor, İtalya'da Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor.

Fiorentina - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FIORENTINA - SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

FIORANTINA - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Martinez, Igor, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Jovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo

FIORENTINA - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

RIZA ÇALIMBAY 31. AVRUPA MAÇINA ÇIKIYOR!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında İtalya ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldikleri bu maçla beraber Avrupa kupalarındaki 31. maçına çıkıyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 30 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, iki müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag'a 2-1 kaybedip, rövanş maçında da 5-0 mağlup oldu. Sivasspor, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk müsabakasında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1, rövanşında ise 2-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada ise CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti. Yiğidolar, üçüncü haftada Ballkani'ye 4-3 yenilirken, daha sonra Ballkani'yi 2-1, CFR Cluj'u 3-0'la geçip, son haftada ise Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

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