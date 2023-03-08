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Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Sivasspor maçı öncesi konuştu!

UEFA Konfrerans Ligi son 16 turu ilk maçıda temsilcimiz Sivasspor'u ağırlayacak İtalyan ekibi Fiorentina'da teknik direktörü Vincenzo Italiano favori olmadıklarını dile getirdi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 18:03
Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Sivasspor maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak İtalya temsilcisi Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, kendilerini favori görmediklerini söyledi.

Italiano, müsabakanın yapılacağı Artemio Franchi Stadı'nda oyuncusu Antonin Barak'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Yarınki maç için favori görüldüklerinin aktarılması üzerine Italiano, "Ben, Fiorentina'da bizim favori olduğumuzu düşünen kimse olduğunu sanmıyorum. Onlar gruptan lider çıktı. Hak ederek bunu yaptılar. Biz ise zor bir turu aşarak geldik. Son yıllarda bizden daha fazla Avrupa'da mücadele eden bir takımla karşılaşacağız. Bize göre daha tecrübeliler. Türk futbolu son yıllarda önemli bir konu haline gelmiştir." dedi.

Sivasspor karşısında iyi mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Italiano, "Son maçlardaki gibi iyi oynarsak, rövanş maçı için de avantaj elde edebiliriz. En yüksek şekilde konsantre olmalıyız. Fiorentina'nın üstün olduğunu düşünmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı çok dikkatli olmamız lazım. Avrupa'da oynarken zorluklar en beklenmedik anda gelebilir." diye konuştu.

Takım olarak iyi bir dönemden geçtiklerini dile getiren Italiano, Sivasspor karşısında sahaya kalitelerini yansıtmaları gerektiğini, kendi evlerinde oynadıkları için maçı kontrol etmek istediklerini belirtti.

Italiano, Sivasspor'un dikkat edilmesi gereken bir rakip olduğunu vurgulayarak, "4-3-3'ü çok iyi oynayan bir rakip. Hızlı hareket ediyorlar. Savunmanın arkasına çok iyi sarkıyorlar. Buna dikkat etmeliyiz. İyi atağa kalkıyorlar. Onların çalıştığımız özelliklerine dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çek futbolcu Antonin Barak da "Yarınki maça odaklanmalıyız. Zor olsa da turu geçmek için her şeyi iyi yapmalıyız. Takım maça yoğunlaşmış durumda. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Her şeyimizi vereceğiz. Yarın çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Çok dikkatli olmalıyız." şeklinde konuştu.

Barak, yarın taraftarlarını desteğe beklediklerini sözlerine ekledi.

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