Helal sana Sivas

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde destansı bir başarıya imza attı. Son haftaya zirvede giren Yiğidolar, liderlik için deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak 11 puanla gruptan lider çıktı ve Avrupa'da tarih yazdı. Kırmızı-beyazlılar 28'de Jurasek'in ceza alanı içinde elle dokunmasıyla kazanılan penaltıyı Gradel gole çevirdi. 34'te Slavia Prag'ın bir şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı ve devre 1-0 temsilcimizin üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda rakip daha etkili oynadı ve 65'te Dimitrios Goutas'ın kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Slavia kalan bölümlerde net fırsatlar kaçırdı. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda aldığı beraberlikle puanını 11'e yükseltip gruptan lider çıktı ve son 16 turuna kalmayı başardı.



ÇALIMBAY: GURUR DUYUYORUM

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gruptan çıkarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten büyük iş başardık. Bu zaferi tüm Sivas'a ve Türkiye'ye armağan ediyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Günü geldiğinde çeyrek finali de düşüneceğiz" diye konuştu.