Haberler Konferans Ligi Helal sana Sivas

Helal sana Sivas

Yiğidolar, Avrupa'da son 16 turuna kalıp tarih yazdı. Konferans Ligi'nde son haftaya zirvede giren kırmızı-beyazlılar, Slavia Prag deplasmanında kendisine yetecek 1 puanı alıp gruptan lider çıktı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Helal sana Sivas

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde destansı bir başarıya imza attı. Son haftaya zirvede giren Yiğidolar, liderlik için deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak 11 puanla gruptan lider çıktı ve Avrupa'da tarih yazdı. Kırmızı-beyazlılar 28'de Jurasek'in ceza alanı içinde elle dokunmasıyla kazanılan penaltıyı Gradel gole çevirdi. 34'te Slavia Prag'ın bir şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı ve devre 1-0 temsilcimizin üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda rakip daha etkili oynadı ve 65'te Dimitrios Goutas'ın kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Slavia kalan bölümlerde net fırsatlar kaçırdı. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda aldığı beraberlikle puanını 11'e yükseltip gruptan lider çıktı ve son 16 turuna kalmayı başardı.


ÇALIMBAY: GURUR DUYUYORUM
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gruptan çıkarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten büyük iş başardık. Bu zaferi tüm Sivas'a ve Türkiye'ye armağan ediyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Günü geldiğinde çeyrek finali de düşüneceğiz" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den bomba transfer! Milli yıldızla anlaşma sağlandı...
Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahnelerden uzak kalacak olan Ajda Pekkan, 2 milyon TL kaybedecek
İşte UEFA ülke puanında son durum!
Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rıza Çalımbay: Türkiye'ye puanlar kazandırıyoruz
Sivasspor gruptan lider çıktı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:55
A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... 01:49
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:48
‘Yıldız çocuk’ ‘Yıldız çocuk’ 01:47
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:46
Osayi’ye milli davet Osayi’ye milli davet 01:45
Daha Eski
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:45
Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı 01:45
195 bin lira ceza 195 bin lira ceza 01:44
Kuralar 24 Şubat’ta Kuralar 24 Şubat’ta 01:43
Avrupa’nın prensi Avrupa’nın prensi 01:42
Arda Güler: Çok mutluyum! Arda Güler: Çok mutluyum! 01:41