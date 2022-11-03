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BAŞAKŞEHİR HEARTS CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, Hearts'ı konuk edecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Müsabakada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte Başakşehir - Hearts maçında ilk 11'ler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 17:11
BAŞAKŞEHİR HEARTS CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir - Hearts maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Başakşehir, Hearts'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Hasan, Touba, Leo Duarte, Junior Caiçara, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Serdar, Traore, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 48. MAÇ

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 47 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 69 gol gördü.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 12. SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya'da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.

GOGA KIKACHEISHVILI DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

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