Haberler Kimdir Bruno Genesio kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda görev aldı? Kariyeri ve başarıları...

Bruno Genesio kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda görev aldı? Kariyeri ve başarıları...

Son günlerde adı sık sık Beşiktaş ile geçen Bruno Genesio'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Futboseverler, tecbübeli teknik direktörün yönettiği takımları, oyun anlayışını ve başarılarını araştırıyor. Peki, Bruno Genesio kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda görev aldı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bruno Genesio kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda görev aldı? Kariyeri ve başarıları...

BRUNO GENESIO KİMDİR? - Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen ve Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay gibi isimleri takımın başına getiren Beşiktaş yeni hocasını arıyor. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Bruno Genesio'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Bruno Genesio kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda görev aldı?

BRUNO GENESIO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Bruno Genesio, 1 Eylül 1966 yılında Lyon, Fransa'da dünyaya gelmiştir. 174 cm boyunda olan Genesio, futbolculuk döneminde orta saha olarak oynamıştır. Lyon, Nice ve Martigues formaları giymiştir. Teknik direktör kariyerine, 1999 yılında Villefranche'de başlamıştır. Basancon'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalıştıktan sonra Lyon kariyerine başlamıştır. Lyon B takımı ve Lyon'da görev alan Genesio, Beijing Guoan ve Rennes'de de görev aldı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan stoper bombası! Şok ayrılık kapıda...
CHP-DEM pazarlığı kızışıyor! Tuncer Bakırhan'dan "bedavaya yancı olmayız" çıkışı
G.Saray'dan flaş kaleci hamlesi!
F.Bahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MAKSUT AŞKAR KİMDİR? Maksut Aşkar nereli, kaç yaşında? Yeşil yıldızlı Maksut Aşkar biyografisi...
Mevlüt Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılın Genç Şefi ödüllü Mevlüt Özkaya biyografisi...
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!
YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Resimli yılbaşı mesajları
KURUMSAL YILBAŞI MESAJLARI 2024 | Yöneticiye, müdüre, iş arkadaşına yeni yıl mesajları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mısır kadrosunu açıkladı! Trezeguet ve Ahmed Hassan... Mısır kadrosunu açıkladı! Trezeguet ve Ahmed Hassan... 17:09
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından... 16:50
Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu! 16:47
TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama! TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama! 16:38
F.Bahçe'den farklı galibiyet! F.Bahçe'den farklı galibiyet! 16:15
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Voigtmann THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Voigtmann 16:00
Daha Eski
Sevilla'dan sürpriz karar! Fernando... Sevilla'dan sürpriz karar! Fernando... 15:46
G.Saray'dan flaş kaleci hamlesi! G.Saray'dan flaş kaleci hamlesi! 15:38
F.Bahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! 15:33
Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı 14:54
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 14:41
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 14:26