Bruno Genesio kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda görev aldı? Kariyeri ve başarıları...

BRUNO GENESIO KİMDİR? - Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen ve Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay gibi isimleri takımın başına getiren Beşiktaş yeni hocasını arıyor. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Bruno Genesio'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Bruno Genesio kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda görev aldı?

BRUNO GENESIO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Bruno Genesio, 1 Eylül 1966 yılında Lyon, Fransa'da dünyaya gelmiştir. 174 cm boyunda olan Genesio, futbolculuk döneminde orta saha olarak oynamıştır. Lyon, Nice ve Martigues formaları giymiştir. Teknik direktör kariyerine, 1999 yılında Villefranche'de başlamıştır. Basancon'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalıştıktan sonra Lyon kariyerine başlamıştır. Lyon B takımı ve Lyon'da görev alan Genesio, Beijing Guoan ve Rennes'de de görev aldı.