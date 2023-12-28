MEVLÜT ÖZKAYA KİMKDİR? | Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? Yılın Genç Şefi ödüllü Mevlüt Özkaya biyografisi...

MEVLÜT ÖZKAYA KİMKDİR? | Michelin Rehberi'nin Türkiye'deki ilk yılında "MICHELIN Genç Şef" ödülüne layık görülen Mevlüt Özkaya, küçük yaşlarda babaannesi sayesinde atıldığı mutfak hayatında kariyerine devam ediyor. Eğitimini bu alanda alan ve mutfakta başarısıyla ün kazanan Özkaya hakkında, arama motorlarında 'Mevlüt Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılın Genç Şefi ödüllü Mevlüt Özkaya biyografisi... ' araştırılıyor. İşte detaylar...

MEVLÜT ÖZKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen 33 yaşındaki Mevlüt Özkaya, profesyonel mutfak eğitimine de Antalya Turizm Otelcilik Lisesi mutfak bölümüyle başladı. 2010 yılında Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Ön Lisans Aşçılık Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılından itibaren farklı restoranlarda deneyimler kazandı. 2017'de restoranın kurucu şefleriyle beraber Mürver Restaurant'ın açılış şefliğini yaptı.

YILIN GENÇ ŞEFİ ÖDÜLLÜ MEVLÜT ÖZKAYA BİYOGRAFİSİ

2021 yılından bu yana Mürver Restaurant'ta "Chef de Cuisine" görevini sürdüren Özkaya, mesleğe olan ilgisinin babaannesinden kaynaklandığını ifade ediyor. Genç isim, MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki ilk yılında "MICHELIN Genç Şef" ödülüne layık görülmüştür.